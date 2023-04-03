Нефть стремительно дорожает, а прокуратура Швейцарии взялась за поглощение Credit Suisse: что нужно знать утром

Американские акции выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 3,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,4%, а индекс Dow Jones — 3,2%.

Улучшению рыночных настроений на прошлой неделе способствовало снижение опасений по поводу дальнейшего развития банковского кризиса, а также благоприятные экономические данные, которые укрепили доводы в пользу того, что ФРС должна рассмотреть вопрос о прекращении своей кампании по повышению процентных ставок.

По итогам первого квартала 2023 года S&P 500 и Nasdaq выросли на 7% и 16,8% соответственно, а Dow Jones завершил период скромным ростом в 0,4%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю ростом

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,9%, японский Nikkei прибавил 2,4%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 2,5%, сингапурский STI увеличился на 1,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,2% и 2,4% соответственно.

Все — из-за позитивных макроэкономических данных из США и Азии, которые появлялись в течение прошлой недели, а также снижения опасений относительно банковского кризиса.

В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно.

Цены на нефть стремительно растут из-за неожиданного сокращения добычи ОПЕК+

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 6,7%, до $85,3 за баррель, а контракты на WTI прибавили 6,8% до $81.

Стремительный рост нефтяных цен происходит на фоне объявления членами ОПЕК+ еще одного сокращения нефтедобычи.

Согласно данным Refinitiv, страны, входящие в ОПЕК+, в общей сложности сократят нефтедобычу примерно на 1,16 млн баррелей в сутки, начиная с мая и до конца 2023 года.

Больше всего в ОПЕК+ сократят добычу Саудовская Аравия (-500 тыс. баррелей в день), Ирак (-211 тыс. баррелей в сутки), Объединенные Арабские Эмираты (-144 тыс. баррелей в сутки) и Кувейт (-128 тыс. баррелей в сутки).

Ранее, в октябре 2022 года, ОПЕК+ объявлял о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

По словам представителей ОПЕК+, последние сокращение добычи является предупредительной мерой, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка.

Прокуратура Швейцарии начала расследование поглощения Credit Suisse банком UBS

Федеральная прокуратура страны расследует возможные нарушения уголовного законодательства страны со стороны государственных чиновников, регулирующих органов и руководителей двух банков (Credit Suisse и UBS), которые договорились об экстренном слиянии, чтобы избежать краха финансовой системы страны.

Представители UBS и Credit Suisse отказались от комментариев.

Ранее, в прошлом месяце, UBS и Credit Suisse пришли к соглашению о слиянии, всего через неделю после того, как швейцарское правительство предоставило Credit Suisse финансовую помощь в размере $54 млрд.