Курс валют на 3 апреля: доллар и евро значительно подешевели в обменниках

В понедельник, 3 апреля, курс доллара на наличном рынке по покупке и продаже не изменился. Евро также не изменилось в покупке и продаже.

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В обменниках доллар в покупке подешевел на 17 копеек, а в продаже на 21 копейку. Курс евро снизился на 35 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,74, евро — 40,50−40,76 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,53−39,91 грн/евро.

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