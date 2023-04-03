В марте Украина получила от международных партнеров 170,3 миллиарда гривен

За март месяц международная поддержка бюджета Украины составила 170,38 млрд. грн. ($4,6 млрд.). Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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По его словам, всего за три месяца 2023 года Украина получила 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).

Самые большие доноры

Евросоюз — $4,85 млрд

США — $3,5 млрд

Канада — $1,89 млрд.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», с начала войны международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь правительств иностранных государств.