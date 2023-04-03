За март месяц международная поддержка бюджета Украины составила 170,38 млрд. грн. ($4,6 млрд.). Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
В марте Украина получила от международных партнеров 170,3 миллиарда гривен
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По его словам, всего за три месяца 2023 года Украина получила 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).
Самые большие доноры
Евросоюз — $4,85 млрд
США — $3,5 млрд
Канада — $1,89 млрд.
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Напомним
Как писал ранее «Минфин», с начала войны международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь правительств иностранных государств.
Источник: Минфин
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