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3 апреля 2023, 13:03 Читати українською

Великобритания ужесточит регулирование криптовалют

Власти Великобритании представили трехлетний «План по борьбе с экономическими преступлениями», который предусматривает меры по усилению противодействия использованию криптовалют в криминальных целях. Об этом пишет Forklog.

Власти Великобритании представили трехлетний «План по борьбе с экономическими преступлениями», который предусматривает меры по усилению противодействия использованию криптовалют в криминальных целях.

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Разработанный Министерством внутренних дел и Казначейством Его Величества документ предусматривает мероприятия по:

  • сокращению мошенничеств;
  • борьбе с отмыванием денег;
  • противодействию клептократиям;
  • снижению возможностей уклонения от санкций.

Ведомства отметили, что большинство транзакций в криптовалютах совершается в легальном поле, однако псевдоанонимный и трансграничный характер активов делает их привлекательными для незаконных операций.

В 2021 году доля последних в общем объеме транзакций составила около 1% — £1,24 млрд — с тенденцией к росту, согласно данным финансовой разведки.

Власти считают, что в криминальных целях злоумышленники все больше будут использовать нерегулируемые биржи и торговые платформы.

«Правительство разработает амбициозные планы по защите потребителей и развитию экономики путем жесткого регулирования операций с криптоактивами, обеспечивая уверенность и ясность как для потребителей, так и для бизнеса», — говорится в Плане.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
3 апреля 2023, 13:32
#
Всі хочуть регулювати:))) Плани-плани.
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