Три крупнейших IPO в Китае в 2023 году могут привлечь около $5 млрд

Подразделения технологического гиганта Alibaba и две дочерние компании JD.com готовятся к листингу в Гонконге. Об этом сообщил Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах Что известно Cainiao Network Technology, логистическое подразделение Alibaba, уже начала переговоры с банками. В четверг заявки на листинг также подали две дочерние компании JD.com, сообщило издание. По информации источников Bloomberg, в общей сложности эти три IPO могут привлечь около $5 млрд.

На прошлой неделе Alibabaобъявила о разделении бизнеса на шесть основных подразделений, которые будут индивидуально привлекать средства и смогут стать публичными компаниями. Дочерняя компания Cainiao Network Technology может стать первым подразделением Alibaba, которое выйдет на Гонконгскую биржу. Читайте: Alibaba за день подорожала на $32 миллиарда

Листинг компаний Дочерние компании JD.com — Jingdong Property и Jingdong Industrials — также подали заявки на листинг на Гонконгской фондовой бирже. Jingdong Property занимается инфраструктурными проектами и управляет индустриальными парками. Jingdong Industrials специализируется на поставках промышленной продукции и сопутствующих технологий и услуг. Согласно биржевым документам, JD.com будет владеть более 50% обеих компаний после завершения выделения.

«Вывод дочерних подразделений на биржу может повысить доход акционеров крупных технологических компаний, раскрыть ценность компании и облегчить регулятивные проблемы, связанные с антимонопольным законодательством», — сказал старший аналитик Forsyth Barr Asia Виллер Чен.

По словам Виллер Чена, в течение примерно года спрос на первичные размещения наблюдался очень низким, поскольку рыночные условия оказались слабыми, а инвесторы были разочарованы. Теперь обстановка стала более благоприятной для проведения IPO, в первую очередь для дочерних предприятий крупных технологических компаний, у которых есть зрелый бизнес и большие потребности в деньгах. Читайте: К чему готовиться инвесторам в этом году Напомним

На прошлой неделе ряд китайских технологических компаний впервые или повторно подали заявки на листинг в Гонконге, в том числе Lalatech Holdings, еще один технологический логистический гигант в Китае, приложение для социальных сетей Soulgate и разработчик фитнес-приложения Keep. Выйти на биржу могут также более крупные кандидаты: владелец TikTok ByteDance, один из крупнейших в мире сервисов такси DiDi Global и Xiaohongshu, владелец китайской платформы, объединяющей интернет-магазин и социальную сеть.

Выход на рынок IPO является ключевым для компаний КНР с точки зрения финансирования экспансии и расширения своей базы инвесторов. Китайские компании лидируют в привлечении средств на рынке акций с начала 2023 года. По данным издания, с начала года привлеченные ими средства инвесторов уже превышают суммы, которые смогли привлечь американские и европейские аналоги, вместе взятые.