Подразделения технологического гиганта Alibaba и две дочерние компании JD.com готовятся к листингу в Гонконге. Об этом сообщил Bloomberg.
Три крупнейших IPO в Китае в 2023 году могут привлечь около $5 млрд
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Что известно
Cainiao Network Technology, логистическое подразделение Alibaba, уже начала переговоры с банками. В четверг заявки на листинг также подали две дочерние компании JD.com, сообщило издание.
По информации источников Bloomberg, в общей сложности эти три IPO могут привлечь около $5 млрд.
На прошлой неделе Alibabaобъявила о разделении бизнеса на шесть основных подразделений, которые будут индивидуально привлекать средства и смогут стать публичными компаниями. Дочерняя компания Cainiao Network Technology может стать первым подразделением Alibaba, которое выйдет на Гонконгскую биржу.
Листинг компаний
Дочерние компании JD.com — Jingdong Property и Jingdong Industrials — также подали заявки на листинг на Гонконгской фондовой бирже.
Jingdong Property занимается инфраструктурными проектами и управляет индустриальными парками. Jingdong Industrials специализируется на поставках промышленной продукции и сопутствующих технологий и услуг. Согласно биржевым документам, JD.com будет владеть более 50% обеих компаний после завершения выделения.
«Вывод дочерних подразделений на биржу может повысить доход акционеров крупных технологических компаний, раскрыть ценность компании и облегчить регулятивные проблемы, связанные с антимонопольным законодательством», — сказал старший аналитик Forsyth Barr Asia Виллер Чен.
По словам Виллер Чена, в течение примерно года спрос на первичные размещения наблюдался очень низким, поскольку рыночные условия оказались слабыми, а инвесторы были разочарованы. Теперь обстановка стала более благоприятной для проведения IPO, в первую очередь для дочерних предприятий крупных технологических компаний, у которых есть зрелый бизнес и большие потребности в деньгах.
Напомним
На прошлой неделе ряд китайских технологических компаний впервые или повторно подали заявки на листинг в Гонконге, в том числе Lalatech Holdings, еще один технологический логистический гигант в Китае, приложение для социальных сетей Soulgate и разработчик фитнес-приложения Keep.
Выйти на биржу могут также более крупные кандидаты: владелец TikTok ByteDance, один из крупнейших в мире сервисов такси DiDi Global и Xiaohongshu, владелец китайской платформы, объединяющей интернет-магазин и социальную сеть.
Выход на рынок IPO является ключевым для компаний КНР с точки зрения финансирования экспансии и расширения своей базы инвесторов.
Китайские компании лидируют в привлечении средств на рынке акций с начала 2023 года. По данным издания, с начала года привлеченные ими средства инвесторов уже превышают суммы, которые смогли привлечь американские и европейские аналоги, вместе взятые.
Аналитик Bloomberg Intelligence Кэтрин Лим полагает, что рост активности на первичном рынке в КНР должен помочь улучшить общее настроение рынка и усилить ожидания листинга других крупных компаний в этом секторе.
Волна объявлений о планах компаний стать публичными также пойдет на пользу бирже Гонконга, которая долгое время была главным местом проведения IPO китайских компаний.
С начала 2023 года в результате IPO в Гонконге было привлечено всего около $852 млн, что составляет лишь малую часть от $4,1 млрд, привлеченных за аналогичный период 2022 года.
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