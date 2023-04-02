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2 апреля 2023, 20:00 Читати українською

Индийские власти собрали с переводов в криптовалюте $19 млн налогов

Налоговые органы Индии собрали около $19 млн с переводов криптоактивов в течение почти полного финансового года, объявил официальный представитель Министерства финансов Панкадж Чаудхари в выступлении перед парламентом, пишет bits.media.

Налоговые органы Индии собрали около $19 млн с переводов криптоактивов в течение почти полного финансового года, объявил официальный представитель Министерства финансов Панкадж Чаудхари в выступлении перед парламентом, пишет bits.media.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиИндийское правительство ввело новый налоговый режим для переводов в криптовалюте в течение фискального года 2022/2023, который закончился 31 марта.
Фото: lexinform.com.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Индийское правительство ввело новый налоговый режим для переводов в криптовалюте в течение фискального года 2022/2023, который закончился 31 марта.

Налог составляет 1% от всех транзакций, превышающих 10 000 рупий (приблизительно $125). Новый режим вступил в силу 1 июля 2022 года.

В ноябре министр финансов уведомил парламент, что на тот момент уже было собрано с помощью нового налога 604,6 млн рупий (около $7,4 млн).

Принимая во внимание тот факт, что собираемость налогов была низкой, ожидалось, что правительство снизит ставку до 0,05−0,1% в связи с запросами представителей индустрии. Однако никаких послаблений от властей до сих не последовало.

Ранее министр финансов Индии, заявила, что представители стран G20 обсуждают перспективы совместного регулирования криптоиндустрии.

Источник: Минфин
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