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2 апреля 2023, 17:01 Читати українською

Переводы трудовых мигрантов упали по сравнению с прошлым годом

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за февраль 2023 составил $978 млн. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее ($1172 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за февраль 2023 составил $978 млн.
Фото: delo.ua

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По данным НБУ, за январь-февраль 2023 года поступило $1945 млн, что на 15,5% меньше, чем годом ранее ($2 302 млн).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По данным НБУ за 2022 год, в Украину поступило $12,973 млрд, что на 7,5% меньше, чем годом ранее ($14,019 млрд).

Прогнозы НБУ

Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до $16 млрд. Это связано с тем, что люди будут больше трудоустраиваться.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 апреля 2023, 18:16
#
«Перекази … упали»

95 квартал відпочиває…
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+8
sacha2222
sacha2222
2 апреля 2023, 18:39
#
Те, що перекази впали є поганим знаком для України. Це свідчить про те що все більше людей які виїхали з України залишають гроші в себе з метою облаштування свого поточного та майбутнього життя в Європі, в наслідок чого можна зробити висновок що вони бачать своє майбутнє життя не в Україні. І Україні в майбутньому треба буде багато зусиль щоб привабити їх з метою повернення на батьківщину.
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 апреля 2023, 18:52
#
В первую очередь, надо создавать нормальные условия для тех,
кто остался, а не носиться с теми, кто безвозвратно свалил из Украины…
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0
sacha2222
sacha2222
2 апреля 2023, 18:58
#
Согласен. Но если экономика пойдет в рост, рабочих рук которые не оставили свою страну в трудные времена будет недостаточно.
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0
AAA8822
AAA8822
2 апреля 2023, 18:47
#
100%, в мене багато таких знайомих, які сім'ї позабирали і продали в Україні нерухомість, тому будуть звичайно падати надходження в Україну
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