Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за февраль 2023 составил $978 млн. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее ($1172 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Переводы трудовых мигрантов упали по сравнению с прошлым годом
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По данным НБУ, за январь-февраль 2023 года поступило $1945 млн, что на 15,5% меньше, чем годом ранее ($2 302 млн).
НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.
По данным НБУ за 2022 год, в Украину поступило $12,973 млрд, что на 7,5% меньше, чем годом ранее ($14,019 млрд).
Прогнозы НБУ
Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до $16 млрд. Это связано с тем, что люди будут больше трудоустраиваться.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
95 квартал відпочиває…
кто остался, а не носиться с теми, кто безвозвратно свалил из Украины…