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2 апреля 2023, 15:12 Читати українською

Правительство США продаст конфискованные по делу Silk Road 51 000 биткоинов

Правительство США намерено продать более 51 000 BTC, конфискованных по делу о взломе «теневой» торговой площадки Silk Road, на фоне глобального банковского кризиса. Об этом пишет kitco.com.

Правительство США намерено продать более 51 000 BTC, конфискованных по делу о взломе «теневой» торговой площадки Silk Road, на фоне глобального банковского кризиса.
Фото: depositphotos.com

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Согласно судебным документам по делу Silk Road, 14 марта правительство США продало 9 861 BTC на сумму более $215 млн.

Проданные активы ранее были изъяты у Джеймса Чжуна, который в 2012 году взломал систему обработки вывода средств Silk Road и перевел на свои счета более 50 000 ВТС.

В ноябре прошлого года Чжун заключил сделку со следствием, признав себя виновным в краже средств Silk Road, и добровольно передал активы Министерству юстиции США.

«Правительство намерено продать все конфискованные биткоины четырьмя партиями в течение этого календарного года», — говорится в заявлении суда.

Часть криптосообщества восприняла распродажу конфискованных активов как очередную правительственную атаку на индустрию.

По мнению экспертов, распространяющийся банковский кризис нивелировал негативное влияние массовой распродажи биткоинов, поскольку глобальные инвесторы стали стремиться сохранить свои активы вне пределов традиционной финансовой системы.

В марте аналитики компании 21Shares сообщили, что в распоряжении кабинета президента и федеральных ведомств США может находиться не менее 205 000 ВТС.

Что известно о Silk Road

Silk Road был онлайн-черным рынком «даркнета». Работая примерно с 2011 по 2013 год, Шелковый путь использовался многочисленными торговцами наркотиками и другими незаконными продавцами для распространения огромного количества незаконных наркотиков и других незаконных товаров и услуг многим покупателям и для отмывания всех проходивших через него средств.

В 2015 году, после новаторского судебного преследования этим Офисом, основатель Silk Road Росс Ульбрихт был признан виновным единогласным судом присяжных и приговорен к пожизненному заключению.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 апреля 2023, 15:14
#
Не продешевіть:)))
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