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2 апреля 2023, 9:36 Читати українською

Украина получила $1,8 миллиарда кредита от Канады

В госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады в размере 2,4 миллиарда канадских долларов ($1,8 миллиарда в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады в размере 2,4 миллиарда канадских долларов ($1,8 миллиарда в эквиваленте).
Фото:ukrinform.ua

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Кредит от Канады

Средства предоставлены через механизм административного счета МВФ.

«Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины — сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов Госбюджета», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить победу Украины.

Условия

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 апреля 2023, 12:37
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Респект Канаді за підтримку!
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