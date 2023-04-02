Украина получила $1,8 миллиарда кредита от Канады

В госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады в размере 2,4 миллиарда канадских долларов ($1,8 миллиарда в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Кредит от Канады

Средства предоставлены через механизм административного счета МВФ.

«Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины — сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов Госбюджета», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить победу Украины.

Условия

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых.