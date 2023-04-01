Польская авиакомпания запустила прямой рейс в Нью-Йорк из аэропорта, который находится недалеко от Украины

Польская авиакомпания LOT с 27 марта открыла прямой рейс в Нью-Йорк из аэропорта «Жешув», который находится недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает avianews.com.

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Полеты будет выполнять широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Boeing 787−8, который может перевозить 252 пассажира в салонах бизнес-класса, премиального эконом-класса и обычного эконом-класса.

Дальности полета самолета хватает для выполнения прямых рейсов Жешув-Нью-Йорк без промежуточных посадок для дозаправки.

Расписание

LOT будет летать из Жешува в Нью-Йорк раз в неделю по понедельникам, из Нью-Йорка в Жешув — раз в неделю по воскресеньям.

Время в пути составит 10 часов в сторону Америки, 8 часов 50 минут в сторону Польши.

Стоимость билетов

Авиабилеты из Жешува в Нью-Йорк стоят от 4 200 злотых ($980) в обе стороны с учетом провоза только ручной клади. Билет с включенным багажом до 23 кг стоит от 4 700 злотых ($1100) туда-обратно.

Для рейса Жешув-Нью-Йорк LOT использует аэропорт «Ньюарк». Он расположен ближе к деловому центру Манхэттена, чем основной аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

Аэропорт «Жешув» находится в 85 км от границы с Украиной — контрольно-пропускного пункта «Краковец».