В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше чем в прошлом году и на 21% больше, чем в феврале. Об этом сообщает Укравтопром.
Продажи новых легковых авто в Украине в марте выросли в 8 раз — Укравтопром
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Самые популярные авто
- Первое место. Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла японская марка Toyota — 648 регистраций.
- Второе место. Второй по количеству полученных номеров (438 шт.) была Renault.
- Третье место. Volkswagen закончил месяц с показателем 432 проданных авто, что позволило занять ему третье место рейтинга.
- Четвертое место. На четвертом месте оказался BMW с результатом 355 ед.
- Пятое место. Замыкает ТОП-5 марта Skoda — 346 автомобилей.
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Бестселлер
Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, избравший 414 покупателей.
Всего в первом квартале 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, что и в прошлом.
Источник: Минфин
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