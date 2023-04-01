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1 апреля 2023, 12:09 Читати українською

Продажи новых легковых авто в Украине в марте выросли в 8 раз — Укравтопром

В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше чем в прошлом году и на 21% больше, чем в феврале. Об этом сообщает Укравтопром.

В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше чем в прошлом году и на 21% больше, чем в феврале.
Фото: pixabay.com

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Самые популярные авто

  • Первое место. Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла японская марка Toyota — 648 регистраций.
  • Второе место. Второй по количеству полученных номеров (438 шт.) была Renault.
  • Третье место. Volkswagen закончил месяц с показателем 432 проданных авто, что позволило занять ему третье место рейтинга.
  • Четвертое место. На четвертом месте оказался BMW с результатом 355 ед.
  • Пятое место. Замыкает ТОП-5 марта Skoda — 346 автомобилей.

Читайте также: В феврале рынок новых легковых авто обвалился, но спрос на премиальные бренды растет — Укравтопром

Бестселлер

Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, избравший 414 покупателей.

Всего в первом квартале 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, что и в прошлом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
1 апреля 2023, 12:19
#
Надо брать… Велосипед, топливо дорожает на 20%…
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
1 апреля 2023, 12:54
#
Я год назад перешел на велосипед. Пятнадцать лет стоял в гараже и вдруг стал актуален как никогда. И барыгам за топливо не платишь, и воровскому «государству» в лице чинуш и власти, и для здоровья очень полезно!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
1 апреля 2023, 15:42
#
+15
+
0
bonv
bonv
1 апреля 2023, 12:22
#
Сезон розпочався:)
+
0
AAAA2000
AAAA2000
1 апреля 2023, 13:02
#
Аналітеги. Воно б ще з червнем 1941го порівняло.
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