Негативный сценарий программы МВФ для Украины предполагает рост поддержки до $240 миллиардов

Базовый сценарий четырехлетней программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда для Украины предусматривает дефицит финансирования в размере $115 млрд, тогда как отрицательный — $240 млрд. Об этом заявил глава миссии МВФ Гевин Грей, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Разница между нашим базовым и неблагоприятным сценарием связана с тем, как мы предполагаем продолжительность и, в известной степени, интенсивность войны… Когда мы смотрим на предполагаемый дефицит финансирования, то в базовом это $115 млрд, а в неблагоприятном — $240 млрд», — сказал он на пресс-брифинге в пятницу после оглашения решения об утверждении программы МВФ на $15,6 млрд.

Прогноз касательно войны

Базовый сценарий МВФ предполагает завершение (англ. winding down — сворачивание) войны в середине 2024 года, а негативный — до конца 2025 года.

Глава миссии пояснил, что, очевидно, в случае затягивания войны усиление негативных побочных эффектов на экономику будет больше.

Однако он подчеркнул, что по этому поводу в программе предусмотрены дополнительные гарантии со стороны ряда акционеров МВФ, в том числе стран G7, Бельгии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии и Испании.

«Они обязуются оказывать адекватную финансовую поддержку для обеспечения возможности Украины обслуживать все свои обязательства перед Фондом в соответствии со статусом привилегированного кредитора Фонда и дополняя многоуровневую структуру управления рисками Фонда», — отмечалось в пресс-релизе Фонда об утверждении программы.

Грей объяснил, что на практике это означает, что даже если ситуация будет развиваться хуже негативного сценария, эти доноры будут работать с МВФ, чтобы способствовать тому, чтобы Украина могла и дальше выполнять свои обязательства.

Напомним

Вчера, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины.