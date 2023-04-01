Негативный сценарий программы МВФ для Украины предполагает рост поддержки до $240 миллиардов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 апреля 2023, 9:01 Читати українською

Негативный сценарий программы МВФ для Украины предполагает рост поддержки до $240 миллиардов

Базовый сценарий четырехлетней программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда для Украины предусматривает дефицит финансирования в размере $115 млрд, тогда как отрицательный — $240 млрд. Об этом заявил глава миссии МВФ Гевин Грей, сообщает Интерфакс-Украина.

Базовый сценарий четырехлетней программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда для Украины предусматривает дефицит финансирования в размере $115 млрд, тогда как отрицательный — $240 млрд.
Фото: apostrophe.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Разница между нашим базовым и неблагоприятным сценарием связана с тем, как мы предполагаем продолжительность и, в известной степени, интенсивность войны… Когда мы смотрим на предполагаемый дефицит финансирования, то в базовом это $115 млрд, а в неблагоприятном — $240 млрд», — сказал он на пресс-брифинге в пятницу после оглашения решения об утверждении программы МВФ на $15,6 млрд.

Прогноз касательно войны

Базовый сценарий МВФ предполагает завершение (англ. winding down — сворачивание) войны в середине 2024 года, а негативный — до конца 2025 года.

Глава миссии пояснил, что, очевидно, в случае затягивания войны усиление негативных побочных эффектов на экономику будет больше.

Однако он подчеркнул, что по этому поводу в программе предусмотрены дополнительные гарантии со стороны ряда акционеров МВФ, в том числе стран G7, Бельгии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии и Испании.

«Они обязуются оказывать адекватную финансовую поддержку для обеспечения возможности Украины обслуживать все свои обязательства перед Фондом в соответствии со статусом привилегированного кредитора Фонда и дополняя многоуровневую структуру управления рисками Фонда», — отмечалось в пресс-релизе Фонда об утверждении программы.

Грей объяснил, что на практике это означает, что даже если ситуация будет развиваться хуже негативного сценария, эти доноры будут работать с МВФ, чтобы способствовать тому, чтобы Украина могла и дальше выполнять свои обязательства.

Напомним

Вчера, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Kaleso
Kaleso
1 апреля 2023, 9:23
#
Може війну краще завершувати, а не тянути до негативних сценаріїв 25 року? Як то все вони знають…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами