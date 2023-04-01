Объем неработающих кредитов в феврале уменьшился на 2,5 миллиарда

В феврале объем неработающих кредитов уменьшился на 2,5 млрд грн, общий объем кредитного портфеля — на 13,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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По данным регулятора, доля неработающих кредитов (NPL, non-performing loan) в банковском секторе по состоянию на 1 марта составила 38,5% по сравнению с 38,2% на 1 февраля.

Напомним

По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составила 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

Ранее «Минфин» писал о том, что Национальный банк преследует цель до конца 2024 года сократить уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%.