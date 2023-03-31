В госбюджет Украины от Канады поступило $1,8 миллиарда

В государственный бюджет Украины от Канады поступило 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) кредита на льготных условиях по второму дополнительному соглашению. Средства предоставлены через механизм административного счета МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины — сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить нашу победу над российским агрессором», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Детали кредита

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых.

Напомним

«Минфин» писал о том, что Всемирный банк в рамках открытой 2019 года на $200 млн программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины» позволил использовать оставшиеся $132 млн на улучшение доступа аграриев к финансированию через программы «5−7−9» и частичного гарантирования кредитов для малых фермерских хозяйств, поддержки садоводства.