Инфляция в еврозоне сократилась до 6,9% на фоне снижения цен на энергоносители

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2023, 17:01 Читати українською

Инфляция в еврозоне сократилась до 6,9% на фоне снижения цен на энергоносители

Инфляция в еврозоне упала стремительнее, чем ожидалось, до самого низкого уровня за год после снижения цен на энергоносители. Потребительские цены в марте выросли на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в предыдущем месяце, достигнув самого низкого уровня с февраля 2022 года. Об этом сообщает Financial Times.

Инфляция в еврозоне упала стремительнее, чем ожидалось, до самого низкого уровня за год после снижения цен на энергоносители.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Но экономисты предупреждают, что ускорение темпов роста цен на продукты питания и услуги может вызвать беспокойство у тех, кто устанавливает тарифы в регионе.

Однако базовая инфляция, исключающая затраты на энергоносители и продукты питания, чтобы лучше понять основное ценовое давление, в марте достигла нового максимума в еврозоне — 5,7% по сравнению с 5,6% в предыдущем месяце. Инфляция цен на продукты питания также выросла с 15% до 15,4%. Инфляция в сфере услуг выросла с 4,8 до 5%.

Аналитики считают, что высокий показатель базовой инфляции приведет к дальнейшему росту стоимости заимствований Европейского центрального банка, цель которого — достичь инфляции на уровне 2%.

Ставки ЕЦБ

«Возможность того, что базовая инфляция останется выше, чем ожидалось, будет главной причиной для ЕЦБ продолжать повышать ставки в ближайшей перспективе», — сказал Берт Колин, экономист банка ING, прогнозируя еще два повышения ставок ЕЦБ на 0,25 п.п. в мае и июне.

Читайте также: Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4%

Европейские фондовые рынки

Европейские фондовые рынки, не изменившиеся в пятницу, выросли на данных по инфляции в еврозоне. Региональный индекс Stoxx 600 и немецкий Dax выросли на 0,4%, а французский Cac 40 — на 0,5%.

Потрясения в банковском секторе в прошлом месяце повысили вероятность кредитного кризиса, который может затормозить как инфляцию, так и экономический рост в ближайшие месяцы.

Однако должностные лица ЕЦБ дали понять, что они скорее всего продолжат повышать ставки на следующем заседании в мае, если банковский кризис не ухудшится.

Цены на энергоносители в 20 странах единой валютной зоны упали на 0,9% по сравнению с ростом на 13,7% в прошлом месяце.

Читайте также: Инфляция в Польше ускорилась до 26-летнего максимума

Экономисты ожидают, что цены на энергоносители продолжат падать в годовом исчислении, как это было после пандемии в 2020 году.

Годовая инфляция снизилась в 18 из 20 стран, входящих в зону единой валюты, где рост цен составил от 17% в Латвии до 3% в Люксембурге. Единственными странами, где инфляция не снизилась, были Словения, где она выросла и Мальта, где она была стабильной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает SkrudjMacduck и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами