Инфляция в еврозоне сократилась до 6,9% на фоне снижения цен на энергоносители

Инфляция в еврозоне упала стремительнее, чем ожидалось, до самого низкого уровня за год после снижения цен на энергоносители. Потребительские цены в марте выросли на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в предыдущем месяце, достигнув самого низкого уровня с февраля 2022 года. Об этом сообщает Financial Times.

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Но экономисты предупреждают, что ускорение темпов роста цен на продукты питания и услуги может вызвать беспокойство у тех, кто устанавливает тарифы в регионе.

Однако базовая инфляция, исключающая затраты на энергоносители и продукты питания, чтобы лучше понять основное ценовое давление, в марте достигла нового максимума в еврозоне — 5,7% по сравнению с 5,6% в предыдущем месяце. Инфляция цен на продукты питания также выросла с 15% до 15,4%. Инфляция в сфере услуг выросла с 4,8 до 5%.

Аналитики считают, что высокий показатель базовой инфляции приведет к дальнейшему росту стоимости заимствований Европейского центрального банка, цель которого — достичь инфляции на уровне 2%.

Ставки ЕЦБ

«Возможность того, что базовая инфляция останется выше, чем ожидалось, будет главной причиной для ЕЦБ продолжать повышать ставки в ближайшей перспективе», — сказал Берт Колин, экономист банка ING, прогнозируя еще два повышения ставок ЕЦБ на 0,25 п.п. в мае и июне.

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Европейские фондовые рынки

Европейские фондовые рынки, не изменившиеся в пятницу, выросли на данных по инфляции в еврозоне. Региональный индекс Stoxx 600 и немецкий Dax выросли на 0,4%, а французский Cac 40 — на 0,5%.

Потрясения в банковском секторе в прошлом месяце повысили вероятность кредитного кризиса, который может затормозить как инфляцию, так и экономический рост в ближайшие месяцы.

Однако должностные лица ЕЦБ дали понять, что они скорее всего продолжат повышать ставки на следующем заседании в мае, если банковский кризис не ухудшится.

Цены на энергоносители в 20 странах единой валютной зоны упали на 0,9% по сравнению с ростом на 13,7% в прошлом месяце.

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Экономисты ожидают, что цены на энергоносители продолжат падать в годовом исчислении, как это было после пандемии в 2020 году.

Годовая инфляция снизилась в 18 из 20 стран, входящих в зону единой валюты, где рост цен составил от 17% в Латвии до 3% в Люксембурге. Единственными странами, где инфляция не снизилась, были Словения, где она выросла и Мальта, где она была стабильной.