Еврокомиссия пока оставит предельные цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2023, 16:02 Читати українською

Еврокомиссия пока оставит предельные цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель — Bloomberg

Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель доказывает свою эффективность в ограничении доступа Кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом рынок, и пока останется неизменным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом.

Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель доказывает свою эффективность в ограничении доступа Кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом рынок, и пока останется неизменным.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На этой неделе исполнительный орган блока сообщил дипломатам из 27 стран-членов ЕС, что большинство стран «Большой семерки» пока не готовы снизить порог, заявили ознакомленные источники агентства.

В отчете Международного энергетического агентства, легшего в основу пересмотра верхнего лимита, говорится, что механизм достиг своих целей — уменьшил доходы Москвы и удержал мировые цены на нефть от резкого роста.

В последнем ежемесячном отчете агентства говорится, что верхний предел бьет по цене, по которой продаются российская нефть и нефтепродукты.

Читайте также: Три страны ЕС призвали снизить предельную цену на российскую нефть почти на 15%

Средневзвешенная экспортная цена российской нефти составляла $52,48 за баррель без учета расходов на транспортировку и страхование. По данным МЭА, нефть марки Urals, основная экспортная смесь России, продавалась в Черном море за $45,27, в то время как экспортируемые из Азии такие сорта, как ВСТО, Сахалин и Сокол, торговались выше пороговой цены.

Ранее «Большая семерка» договорилась пересмотреть уровень цен в середине марта, а законодательство ЕС предусматривает, что целью должно быть удержание порогового уровня на уровне 5% ниже среднерыночных цен. Исходя из этого группа стран-членов, включая Польшу и Эстонию, настаивала на снижении порога.

Читайте также: Обход санкций ЕС: Российскую нефть перегружают для продажи у побережья Греции — Bloomberg

Согласно согласованным правилам, компании ЕС и G7 могут предоставлять услуги по транспортировке и страхованию, необходимые для транспортировки российской нефти в третьи страны мира, только тогда, когда продукция была приобретена по цене ниже порога или не превышает ее. Россия может свободно транспортировать и продавать нефть любой ценой, если она не пользуется услугами и судами G7 и ЕС.

Согласно данным агентства Bloomberg, Россия все еще полагается на западные страховые компании, страхующие более половины экспортирующего ее нефть танкерного флота.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 марта 2023, 16:45
#
Печально-поносная комиссия, которая не на что реально не способна! У маскалей порог прибыли 40 долларов и только тогда в минус!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами