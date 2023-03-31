Еврокомиссия пока оставит предельные цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель — Bloomberg

Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель доказывает свою эффективность в ограничении доступа Кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом рынок, и пока останется неизменным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом.

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На этой неделе исполнительный орган блока сообщил дипломатам из 27 стран-членов ЕС, что большинство стран «Большой семерки» пока не готовы снизить порог, заявили ознакомленные источники агентства.

В отчете Международного энергетического агентства, легшего в основу пересмотра верхнего лимита, говорится, что механизм достиг своих целей — уменьшил доходы Москвы и удержал мировые цены на нефть от резкого роста.

В последнем ежемесячном отчете агентства говорится, что верхний предел бьет по цене, по которой продаются российская нефть и нефтепродукты.

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Средневзвешенная экспортная цена российской нефти составляла $52,48 за баррель без учета расходов на транспортировку и страхование. По данным МЭА, нефть марки Urals, основная экспортная смесь России, продавалась в Черном море за $45,27, в то время как экспортируемые из Азии такие сорта, как ВСТО, Сахалин и Сокол, торговались выше пороговой цены.

Ранее «Большая семерка» договорилась пересмотреть уровень цен в середине марта, а законодательство ЕС предусматривает, что целью должно быть удержание порогового уровня на уровне 5% ниже среднерыночных цен. Исходя из этого группа стран-членов, включая Польшу и Эстонию, настаивала на снижении порога.

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Согласно согласованным правилам, компании ЕС и G7 могут предоставлять услуги по транспортировке и страхованию, необходимые для транспортировки российской нефти в третьи страны мира, только тогда, когда продукция была приобретена по цене ниже порога или не превышает ее. Россия может свободно транспортировать и продавать нефть любой ценой, если она не пользуется услугами и судами G7 и ЕС.

Согласно данным агентства Bloomberg, Россия все еще полагается на западные страховые компании, страхующие более половины экспортирующего ее нефть танкерного флота.