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31 марта 2023, 14:05 Читати українською

Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни через 5-7 лет — Свириденко

Украине для возвращения к довоенному качеству жизни и доходов может понадобиться пять-семь лет. Этот термин будет зависеть от доступа к структурным фондам и инвестициям. Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Интерфакс-Украина.

Украине для возвращения к довоенному качеству жизни и доходов может понадобиться пять-семь лет.
Фото: stopcor.org

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«Но, конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50−70 млрд (в год), то мы можем расти на 7% ежегодно и, конечно, мы это время восстановления пройдем быстрее», — сказала она.

Свириденко напомнила, что в прошлом году украинская экономика сократилась примерно на 30%, а в этом году правительство ожидает ее роста на 1%.

Также первый вице-премьер-министр отметила, что для восстановления Украины важно, чтобы вернулось большинство из 7 млн выехавших граждан.

Смотрите также: Экономика Украины 2023: Как подстроиться под реалии, куда инвестировать, курс валют (видео)

По ее словам, предварительные оценки свидетельствуют, что в Украину планируют возвращаться около 70% беженцев, но многие не приедут к завершению военных действий.

Свириденко подчеркнула, что для возвращения беженцев или привлечения мигрантов из других стран нужно закрыть вопросы безопасности, а также гарантировать достойную работу и зарплату. Она уточнила, что правительство пока не работает над предметной программой по возвращению населения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+47
Kaleso
Kaleso
31 марта 2023, 14:13
#
100-ліття бо грошей нам дають на війну туго і це кредити, а тут інвестиції і коли їй інтерес послабити Росію, а не розбудувати Україну і конкурента собі
+
+27
neverice
neverice
31 марта 2023, 14:28
#
Прикладів надзвичайно швидкого післявоєнного зростання насправді повно. Але все залежить від умов завершення війни. Хоча, наприклад, Південна Корея так і не підписала мирну угоду. І безпекові умови там вкрай посередні. При цьому, що КНДР, що Південна Корея стартували з однакових умов і однакових людей. Та результат у них абсолютно різний.
+
+11
Rubi0
Rubi0
31 марта 2023, 16:56
#
Ключевое это то что со стороны Южной Кореи мирный договор заключил Американский генерал Гаррисон, а местный Зеленский который хотел воевать до конца и границ 1950 года стоял в сторонке.
+
0
neverice
neverice
31 марта 2023, 14:37
#
І, насправді, майже половина фінансової допомоги — це гранти. Не рахуючи військової допомоги, яка вся безкоштовна. Та і умови кредитів там такі, що їх швидше інфляція з'їсть.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
31 марта 2023, 17:38
#
Всепропальщикам то все одно… всьо пльохо…
+
0
neverice
neverice
31 марта 2023, 14:15
#
А розмір інвестицій, в свою чергу, залежить від швидкості впровадження реформ на шляху до ЄС і безпекових умов після завершення війни.
Бо це два ключові параметри, що будуть оцінювати інвестори — як швидко ми рухаємось до вступу в ЄС. І яким буде рівень захисту від військових ризиків. І якщо по першому пункту практично все залежить тільки від нас (окрім фінального етапу вступу), то з другим все складніше. Ідеальним рішення є тільки НАТО, та від нас це практично не залежить.
+
+24
SZlats
SZlats
31 марта 2023, 14:46
#
Дааа и тишина по поводу репараций от рашки … что это подготовка к тому что они будут ой как не быстро цифра 5−7
лет вообще смешно сколько территории минами загажено пока почистят про заводу я вообще молчу сколько в прах уничтожено
+
+28
neverice
neverice
31 марта 2023, 15:54
#
Після 2014 року пройшло рівно 7 років щоб відновити ВВП до рівня 2013. При цьому 2014 рік мав навіть більш руйнівний вплив на економіку, ніж 2022. Падіння ВВП досягло 50%, курс виріс в 3 рази, втратили купу промисловості, шахт і весь російський ринок збуту, який був ключовий.
При цьому, бойові дії фактично навіть не припинялись і в ЄС нас ніхто не звав.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
31 марта 2023, 15:59
#
Доллар будет по 8?!
+
+13
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
31 марта 2023, 16:02
#
Сегодня покупал по 7.86
+
+13
mantis05
mantis05
31 марта 2023, 16:26
#
По 1.88
+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 марта 2023, 16:30
#
Я по 4,75!
+
+54
Саша Ник
Саша Ник
31 марта 2023, 16:34
#
Опять этот блаженный лепет.
До начала войны население составляло 37+ млн, на данный момент выехало в ЕС 8+ млн, в рашку около 4 млн.
Итого мы имеем на данный момент около 25 млн+ населения в остатке.
Объективно, вне зависимости от исхода войны, не вернутся 70−80%, по той лишь причине, что за годы человек уже адаптируется к новым реалиям, которые по факту будут лучше чем были раньше на родине.
Так что, возврата к до военному уже не будет никогда. Надо исходить из того что есть, а не летать в облаках.
+
0
vt313
vt313
31 марта 2023, 17:19
#
1. 2 — 3 года.
2. никогда.
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