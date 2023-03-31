Украине для возвращения к довоенному качеству жизни и доходов может понадобиться пять-семь лет. Этот термин будет зависеть от доступа к структурным фондам и инвестициям. Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Интерфакс-Украина.
Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни через 5-7 лет — Свириденко
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«Но, конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50−70 млрд (в год), то мы можем расти на 7% ежегодно и, конечно, мы это время восстановления пройдем быстрее», — сказала она.
Свириденко напомнила, что в прошлом году украинская экономика сократилась примерно на 30%, а в этом году правительство ожидает ее роста на 1%.
Также первый вице-премьер-министр отметила, что для восстановления Украины важно, чтобы вернулось большинство из 7 млн выехавших граждан.
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По ее словам, предварительные оценки свидетельствуют, что в Украину планируют возвращаться около 70% беженцев, но многие не приедут к завершению военных действий.
Свириденко подчеркнула, что для возвращения беженцев или привлечения мигрантов из других стран нужно закрыть вопросы безопасности, а также гарантировать достойную работу и зарплату. Она уточнила, что правительство пока не работает над предметной программой по возвращению населения.
Комментарии - 14
Бо це два ключові параметри, що будуть оцінювати інвестори — як швидко ми рухаємось до вступу в ЄС. І яким буде рівень захисту від військових ризиків. І якщо по першому пункту практично все залежить тільки від нас (окрім фінального етапу вступу), то з другим все складніше. Ідеальним рішення є тільки НАТО, та від нас це практично не залежить.
лет вообще смешно сколько территории минами загажено пока почистят про заводу я вообще молчу сколько в прах уничтожено
При цьому, бойові дії фактично навіть не припинялись і в ЄС нас ніхто не звав.
До начала войны население составляло 37+ млн, на данный момент выехало в ЕС 8+ млн, в рашку около 4 млн.
Итого мы имеем на данный момент около 25 млн+ населения в остатке.
Объективно, вне зависимости от исхода войны, не вернутся 70−80%, по той лишь причине, что за годы человек уже адаптируется к новым реалиям, которые по факту будут лучше чем были раньше на родине.
Так что, возврата к до военному уже не будет никогда. Надо исходить из того что есть, а не летать в облаках.
2. никогда.