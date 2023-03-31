Курс валют на 31 марта: доллар и евро на наличном рынке подешевели

В пятницу, 31 марта, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже снизился на 5 копеек. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−38,00, евро — 40,85−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,87−40,26 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.