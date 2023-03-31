Кабинет министров расширил программу безвозвратных грантов «еРабота» отдельными направлениями для ветеранского бизнеса. Ветераны и члены их семей смогут получить гранты на запуск своего дела в любой сфере. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.
Расширение грантовой программы «еРабота». Она будет включать отдельные направления для ветеранского бизнеса
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Что предлагается
- 250 тыс. грн на собственный бизнес при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.
- 500 тыс. грн гранта, который может получить член семьи участника боевых действий, при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. Софинансирование 70% на 30%.
- 1 млн грн гранта, который может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие — создать от 4 рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Софинансирование 70% на 30%.
«Все заявки на гранты будут приниматься через действие. Все будет просто, понятно и удобно», — подчеркнул премьер.
Напомним
Правительство запустило грантовую программу «еРабота» в июле прошлого года. По состоянию на 26 марта украинцам выдано уже около 2,5 млрд грн.
Источник: Минфин
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