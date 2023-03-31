За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 173 360 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов и 5 танков. Потери врага за 30 марта
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Потери врага
- личного состава — около 173360 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3615 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6977 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2675 (+4) ед,
- РСЗО — 526 (+0) ед,
- средства ПВО — 278 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5521 (+3) ед,
- специальная техника — 294 (+3).
Источник: Минфин
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