Кабмин упростил импорт военных товаров и комплектующих, необходимых для фронта

Кабинет Министров упростил процедуру ввоза ряда товаров двойного назначения, необходимых непосредственно для обеспечения отпора агрессору или в качестве комплектующих для производителей украинского вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сегодняшним решением мы существенно увеличиваем возможности для импорта и расширяем круг импортеров товаров двойного назначения, необходимых для обеспечения обороноспособности нашего государства, в частности, существенно расширен перечень товаров двойного использования, которые могут ввозиться в Украину без процедур экспортного контроля», — говорится в сообщении.

К таким товарам добавили:

системы связи;

телеметрическое оборудование;

системы защиты информации;

соответствующее программное обеспечение и технологии.

Читайте также: Правительство дало старт массовому производству дронов в Украине — Федоров

«Решение должно значительно улучшить обеспечение как непосредственно наших защитников на фронте, так и производителей для изготовления современного мощного оружия», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2023 года Кабмин разрешил ввозить беспилотники через границу без гарантийных писем.

В феврале правительство приняло решение, которым упростило ввоз в Украину товаров военного и двойного назначения.