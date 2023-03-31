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31 марта 2023, 8:29 Читати українською

Кабмин упростил импорт военных товаров и комплектующих, необходимых для фронта

Кабинет Министров упростил процедуру ввоза ряда товаров двойного назначения, необходимых непосредственно для обеспечения отпора агрессору или в качестве комплектующих для производителей украинского вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кабинет Министров упростил процедуру ввоза ряда товаров двойного назначения, необходимых непосредственно для обеспечения отпора агрессору или в качестве комплектующих для производителей украинского вооружения.
Фото: slovoidilo.ua

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«Сегодняшним решением мы существенно увеличиваем возможности для импорта и расширяем круг импортеров товаров двойного назначения, необходимых для обеспечения обороноспособности нашего государства, в частности, существенно расширен перечень товаров двойного использования, которые могут ввозиться в Украину без процедур экспортного контроля», — говорится в сообщении.

К таким товарам добавили:

  • системы связи;
  • телеметрическое оборудование;
  • системы защиты информации;
  • соответствующее программное обеспечение и технологии.

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«Решение должно значительно улучшить обеспечение как непосредственно наших защитников на фронте, так и производителей для изготовления современного мощного оружия», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2023 года Кабмин разрешил ввозить беспилотники через границу без гарантийных писем.

В феврале правительство приняло решение, которым упростило ввоз в Украину товаров военного и двойного назначения.

В частности, в перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля, добавили БпЛА, их комплектующие, средства управления, камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия, глушители, емкие обоймы, технологии для разработки, производства, ремонта изделий военного назначения и т. д.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+42
Три літри
Три літри
31 марта 2023, 8:36
#
Йшов другий рік війни (фейспалм)…
+
0
FogBRD
FogBRD
31 марта 2023, 10:47
#
Таможня тоже хочет кушать
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