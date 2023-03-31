Кабинет Министров упростил процедуру ввоза ряда товаров двойного назначения, необходимых непосредственно для обеспечения отпора агрессору или в качестве комплектующих для производителей украинского вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Кабмин упростил импорт военных товаров и комплектующих, необходимых для фронта
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«Сегодняшним решением мы существенно увеличиваем возможности для импорта и расширяем круг импортеров товаров двойного назначения, необходимых для обеспечения обороноспособности нашего государства, в частности, существенно расширен перечень товаров двойного использования, которые могут ввозиться в Украину без процедур экспортного контроля», — говорится в сообщении.
К таким товарам добавили:
- системы связи;
- телеметрическое оборудование;
- системы защиты информации;
- соответствующее программное обеспечение и технологии.
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«Решение должно значительно улучшить обеспечение как непосредственно наших защитников на фронте, так и производителей для изготовления современного мощного оружия», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Напомним
«Минфин» писал, что в январе 2023 года Кабмин разрешил ввозить беспилотники через границу без гарантийных писем.
В феврале правительство приняло решение, которым упростило ввоз в Украину товаров военного и двойного назначения.
В частности, в перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля, добавили БпЛА, их комплектующие, средства управления, камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия, глушители, емкие обоймы, технологии для разработки, производства, ремонта изделий военного назначения
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