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31 марта 2023, 11:35 Читати українською

Оформляйте новую виртуальную корпоративную карту для ФЛП в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business»

Теперь предприниматели могут оформить виртуальную карту ФЛП к карточному счету в любое удобное время.

Открыть карту для ФЛП в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) стало проще, ведь банк предложил своим клиентам ее виртуальный формат.

Теперь предприниматели могут оформить виртуальную карту ФЛП к карточному счету в любое удобное время.

Процедура открытия очень быстрая: происходит прямо в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business» и не требует дополнительных визитов в банк. Уже в считанные минуты физическое лицо-предприниматель получает полноценную банковскую карту виртуального формата с ее полным номером, сроком действия, CVV-кодом и PIN-кодом.

Карточкой сразу можно выполнять платежные операции в Интернете или использовать ее для бесконтактных расчетов: снятия средств в бесконтактном банкомате или на кассе торговых точек с помощью Apple Pay и Google Pay.

Бесспорное преимущество виртуальной карты для ФЛП в ПУМБ — возможность осуществлять Р2В переводы без комиссии только по номеру карты. Это очень удобно! Ведь для тех предпринимателей, чей бизнес связан с торговлей или предоставлением услуг, виртуальная карта может стать дополнительным способом приема оплаты от покупателей. Деньги же будут поступать непосредственно на счет предприятия.

Физические лица-предприниматели, кто до сих пор не является клиентом ПУМБ, могут открыть свой счет дистанционно. Для этого достаточно перейти по ссылке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Три літри
Три літри
31 марта 2023, 11:44
#
Банк який у 2023 році не проводить платежі цілодобово та без вихідних — наврядчи цікавий бізнесу, особливо такому гнучкому як ФОП.
+
0
bonv
bonv
31 марта 2023, 11:55
#
На правах реклами:)
+
0
zig4free
zig4free
31 марта 2023, 11:58
#
Картка для ФОП — это факанье мозгов бухгалтера (если такой есть)
+
0
zig4free
zig4free
31 марта 2023, 11:59
#
Этот банк до сих пор не научился нормально распозанавать лица в мобильном приложении…
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