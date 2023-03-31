Оформляйте новую виртуальную корпоративную карту для ФЛП в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business»

Теперь предприниматели могут оформить виртуальную карту ФЛП к карточному счету в любое удобное время.

Открыть карту для ФЛП в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) стало проще, ведь банк предложил своим клиентам ее виртуальный формат.

Теперь предприниматели могут оформить виртуальную карту ФЛП к карточному счету в любое удобное время.

Процедура открытия очень быстрая: происходит прямо в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business» и не требует дополнительных визитов в банк. Уже в считанные минуты физическое лицо-предприниматель получает полноценную банковскую карту виртуального формата с ее полным номером, сроком действия, CVV-кодом и PIN-кодом.

Карточкой сразу можно выполнять платежные операции в Интернете или использовать ее для бесконтактных расчетов: снятия средств в бесконтактном банкомате или на кассе торговых точек с помощью Apple Pay и Google Pay.

Бесспорное преимущество виртуальной карты для ФЛП в ПУМБ — возможность осуществлять Р2В переводы без комиссии только по номеру карты. Это очень удобно! Ведь для тех предпринимателей, чей бизнес связан с торговлей или предоставлением услуг, виртуальная карта может стать дополнительным способом приема оплаты от покупателей. Деньги же будут поступать непосредственно на счет предприятия.

Физические лица-предприниматели, кто до сих пор не является клиентом ПУМБ, могут открыть свой счет дистанционно. Для этого достаточно перейти по ссылке.