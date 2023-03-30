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30 марта 2023, 18:10 Читати українською

Кабмин одобрил предоставление грантов бизнесу с территорий возможных боевых действий

Теперь субъекты хозяйствования с территорий возможных боевых действий также смогут претендовать на получение грантов. К примеру, к таким территориям принадлежит значительная часть Харьковской области, но там не прекращается экономическая и бизнес-активность. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Теперь субъекты хозяйствования с территорий возможных боевых действий также смогут претендовать на получение грантов.
Фото: 5.ua

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Ограничения на подачу заявки предусмотрены только для субъектов, которые находятся или осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения оккупации или боевых действий согласно приказу Минреинтеграции.

Принятые изменения касаются таких государственных программ

  • предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса;
  • предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства;
  • предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства.

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Кроме того, сегодняшними изменениями Кабмин утвердил порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей.

В зависимости от количества наемных работников, ветераны смогут получить грантовые средства в сумме от 250 тысяч до 1 миллиона гривен.

«Это будет способствовать созданию новых рабочих мест как среди внутренне перемещенных лиц, так и непосредственно среди ветеранов», — отметили в министерстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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