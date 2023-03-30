Фонд гарантирования пообещал рассчитаться со всеми вкладчиками и кредиторами Айбокс Банка

За первую неделю, когда продолжаются выплаты гарантированного возмещения, вкладчики АО « Айбокс Банк » получили от Фонда гарантирования вкладов 184 млн грн, что составляет 62,3% от общей суммы, предназначенной к выплатам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Примечательно, что почти 40% средств было получено вкладчиками дистанционно, не посещая отделения банка-агента. Выплаты продолжаются, за получением средств вкладчики могут обращаться к любому из банков-агентов Фонда.

«Сейчас формируется реестр кредиторов и параллельно осуществляется инвентаризация активов банка. Уже в апреле Фонд приступит к удовлетворению требований кредиторов Айбокс Банка. Могу сказать уверенно, что Фонд рассчитается со всеми вкладчиками и кредиторами Айбокс Банка», — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

В ходе инвентаризации активов и формирования ликвидмассы стало известно, что на дату начала процедуры ликвидации банка Фондом остаток средств на корсчете в НБУ составил 982,7 млн грн.

«Показательна структура активов банка: кредитный портфель составляет менее десятой части всех активов. Это свидетельствует, что кредитование не являлось основной деятельностью банка, что нетипично для стандартной модели коммерческих банков. Процесс инвентаризации активов банка продолжается», — добавили в ФГВФЛ.

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Напомним

«Минфин» писал, что Фонд гарантирования с 24 марта 2023 года приступил к выплате гарантированных сумм вкладчикам Айбокс Банка.

Список банков-агентов — по ссылке.

Получить возмещение вкладчики могут дистанционно без физического посещения отделения банка. Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента:

Ранее «Минфин» писал, что 7 марта 2023 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Анке и его ликвидации.

8 марта Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах и отделениях Айбокс Банка, подозреваемого в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в размере 400 млн грн.