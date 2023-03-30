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30 марта 2023, 16:29 Читати українською

Польский IT-гигант Euvic Group приобрел львовскую компанию Exoft

Польский IT-консорциум Euvic Group купил львовского поставщика программного обеспечения Exoft. Сумма сделки не разглашается. Об этом сообщил соучредитель Mergewave Capital и M&A представитель Euvic в Украине Тарас Бачинский, пишет AIN.

Польский IT-консорциум Euvic Group купил львовского поставщика программного обеспечения Exoft.
Фото: facebook.com/exoft

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По словам Бачинского, Euvic намерена создать постоянное присутствие в Украине в ближайшие годы путем поглощения украинских IT-компаний размером около 100 специалистов.

Также в планах строительство сервисных центров в Украине, а также развитие бизнес-центров на скандинавских и американских рынках, в Дубай и Великобритании.

Хотя стратегия поглощения, хотя и предполагает постепенный выкуп контрольного пакета, при этом поглощенная компания сохраняет полную операционную автономность.

Присоединение Exoft является первым шагом на пути к зарубежной экспансии Euvic Group. Компания активно работает над международной диверсификацией своей команды и стремится усилить свое присутствие в странах Восточной Европы.

Да, мы осознаем риски, связанные с ведением бизнеса в текущей ситуации в Украине, но видим в этом и возможности. IT-индустрия, несмотря ни на что, остается стабильной. Мы верим, что война закончится, и хотим поддерживать наших партнеров в дальнейшем развитии", — заявил вице-президент Euvic Лукаш Чернецкий.

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Euvic Group

Euvic Group основана в Польше и находится на рынке 17 лет, насчитывая около 5000 работников. Компания специализируется на обеспечении услуг IT в Польше и некоторых европейских странах.

Exoft

Exoft — украинская компания с центром разработки во Львове, насчитывающая до 100 ИТ-специалистов. Основная специализация — разработка десктопного, веб- и мобильного программного обеспечения с использованием технологий C#, .NET MVC Web API, ASP.NET, WPF, WCF. Компания работает на более чем 24 зарубежных рынках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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