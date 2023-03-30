Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

Суд во французском городе Шамбери отказал Украине в экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго. Об этом сообщила его пресс-служба, пишет liga.net.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это подтверждает отсутствие достаточных оснований для экстрадиции и доказывает необоснованность предъявленных обвинений. Надеюсь, что ДБР и Генпрокуратура наконец-то выслушают мои аргументы и будут придерживаться закона в дальнейшем рассмотрении этого дела», — заявил Жеваго.

Читайте также: В Украине арестовали вертолет Жеваго (видео)

Напомним

28 декабря 2022 г. по запросу Государственного бюро расследований (ДБР) французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном французском курорте Куршевель.

9 октября 2019 г. ДБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».

11 октября НАБУ сообщило эксдепутату о новом подозрении из-за недостоверного декларирования в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.

3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго также находится в международном розыске.