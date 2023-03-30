Теперь клиенты могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.
Новая почта запустила услугу адресного забора посылок в Польше
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Подробности
Услуга работает по всей территории Польши, даже в тех городах, где нет отделений Nova Post. Стоимость вызова курьера составляет 43 грн (5 PLN), которые оплачиваются дополнительно к услуге доставки.
Заказ адресного забора
Чтобы заказать адресный забор, необходимо:
- 1. Заполнить заявку на сайте.
- 2. Оплатить доставку на сайте.
- 3. Проверить содержимое посылки на наличие запрещенных товаров и самостоятельно упаковать. Важно, курьер не проверяет содержимое отправки. Но если во время проверки таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, они будут изъяты или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат платит отправитель.
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После оформления заявки на сайте с отправителем свяжется оператор контакт-центра Nova Post для проверки данных и согласования даты прибытия курьера.
Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Напомним
Из Украины в Польшу также можно отправить Новой почтой по любому польскому адресу, в отделение Nova Post или почтомат.
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