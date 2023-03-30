Япония предоставит Украине $400 миллионов на восстановление

Япония выделяет $400 млн на восстановление Украины. Денежные средства будут выделены в рамках Программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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«За эти деньги планируется закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления», — говорится в сообщении.

Соответствующие документы подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

«Только с начала этого года Украина и Япония договорились о выделении на нужды восстановления Украины более $650 млн. Благодаря этим средствам мы получаем возможность оперативно восстанавливать критическую инфраструктуру, улучшать экономическую ситуацию в общинах и создавать условия для возвращения украинцев домой», — отметил Кубраков.

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Также в Министерстве инфраструктуры отметили, что решение о выделении $400 млн будет в ближайшее время финализировано заключением соответствующего грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), координирующим официальную помощь правительства Японии другим государствам.

Правительство Японии также выделит $70 млн. грантовой поддержки восстановления Украины через механизм Программы развития ООН.