Курс валют на 30 марта: доллар на наличном рынке подешевел на 25 копеек

В четверг, 30 марта, курс доллара на наличном рынке снизился на 15 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек в покупке, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар подешевел на 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,10 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,95, евро — 40,70−40,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,66−40,05 грн/евро.

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