Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС 10-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Федеральный совет ввел новые ограничения против России, приняв меры, недавно предпринятые ЕС в рамках 10-го пакета санкций», — говорится в сообщении.

Швейцарские мероприятия вступили в силу с 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву) 29 марта.

Санкции

В частности, говорится в сообщении, речь идет о:

запрет для граждан РФ занимать должности в ведомствах, управляющих жизненно важной инфраструктурой в Швейцарии,

усиление мер контроля и ограничений, в частности, товаров двойного назначения.

В то же время власти Швейцарии «создали возможность разрешать предоставление активов или экономических ресурсов физлицу или юрлицу, компании или организации, находящимся под санкциями, если этого требует защита интересов Швейцарии».

25 февраля на фоне продолжения РФ полномасштабной войны против Украины Е С принял пакет санкций, включающий ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА.

В целях «гарантии эффективности введенных запретов на замороженные авуары» ЕС также решил «обязать предоставлять более подробные декларации о принадлежащих внесенным в список лицам и организациям фондам и экономическим ресурсам, которые были заморожены или подвергнуты любому перемещению незадолго до внесения в перечень».

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Кроме того, Совет Е С ввел новые обязательства «сообщать информацию государствам-членам и Европейской комиссии об иммобилизованных резервах и активах Центрального банка России».

Пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности, электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности.

Совет также ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, принадлежащей к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС и «избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком».

Кроме того, ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, введен запрет на участие граждан России в органах управления компаний критически важной инфраструктуры в государствах-членах ЕС.

Еще одна новая ограничительная мера предусматривает, что эксплуатанты воздушных судов должны будут сообщать о нерегулярных рейсах между ЕС и Россией непосредственно или через третьи страны свои национальные компетентные органы.