Германия предоставит Украине дополнительные 12 миллиардов евро на военную поддержку

Правительство Германии согласилось предоставить Украине дополнительные 12 млрд евро военной поддержки. Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Дополнительное финансирование включает 3,2 млрд евро, которые будут выплачены в 2023 году и кредитные линии на период между 2024 и 2032 годами на сумму примерно 8,8 млрд евро.

«На эти деньги Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке немецкого правительства. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении представителей коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете Бундестага.

С начала полномасштабного российского вторжения правительство Германии выделило в поддержку Украины более 14,2 млрд евро.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что США до сентября планируют передать Украине помощь на $7,4 млрд.