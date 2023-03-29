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29 марта 2023, 19:25 Читати українською

Украине разрешили импортировать больше электроэнергии

Европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении импорта мощностей в Украину до 850 МВт с текущих 700 МВт. Об этом заявила комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции после заседания Энергетического совета, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении импорта мощностей в Украину до 850 МВт с текущих 700 МВт.
Фото: pixabay.com

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«Мы встретились с украинским министром энергетики Галушенко. Он был здесь лично, невзирая на очень сложные ограничения на поездки. Со своей стороны мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку Украине, а также обсудили конкретные пути продолжения демонстрации нашей солидарности в ближайшие месяцы.

Буквально сегодня утром ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это всего один шаг, но очевидно, что это прогресс", — заявила Симсон.

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Комиссар по энергетике также проинформировала министров о плане поставки солнечных панелей в Украину, чтобы обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, в случае если России временно удалось разрушить некоторые соединения с сетью.

Напомним

Синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой Европы прошла 16 марта 2022 года. Энергосистема Украины присоединилась к сети ENTSO-E вместе с энергосистемой Молдовы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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