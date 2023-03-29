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29 марта 2023, 14:05 Читати українською

Полиция задержала мошенников, которые дроном похищали деньги при «обмене валют» (видео)

Полицейские разоблачили группу мошенников, которые с помощью дрона похищали деньги во время «обмена валют». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Полицейские разоблачили группу мошенников, которые с помощью дрона похищали деньги во время «обмена валют».
Фото: npu.gov.uа

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Схема преступников

Злоумышленники брали в аренду помещение под якобы пункт обмена валют и сразу проводили «ремонт»: проделывали отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно — в стене для побега «кассира».

Полицейские задержали злоумышленников при попытке обмануть очередного клиента. Сумма ущерба, нанесенная трем потерпевшим, составляет почти 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов США.

Где работала группа мошенников

Мошенники действовали в разных областях страны. В состав преступной группы входило пять человек: трое мужчин и две женщины, четко распределившие между собой «функции».

Действовали фигуранты по заранее разработанной схеме: в сети Интернет размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. При этом их интересовали только большие суммы.

Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для «обустройства» обменного пункта. В подготовленном МАФе они производили специальный «ремонт».

Так в помещении появлялось два отверстия: в потолке — для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене — для бегства «работницы».

Когда «кассирша» получала деньги для обмена, сразу звонила «руководителю» с просьбой «открыть сейф» — это и был сигнал для сообщника-оператора беспилотника. Затем она переводила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону «руководителю», но на этот раз просила «закрыть сейф»: после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница «обменника» убегала через «запасной выход». Только тогда клиент понимал, что его обманули.

Полицейские задержали фигурантов при очередной попытке мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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