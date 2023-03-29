К «Дия.City» уже присоединились 500 компаний

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 марта 2023, 14:54 Читати українською

К «Дия.City» уже присоединились 500 компаний

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дия.City» уже присоединились 500 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дия.
Фото: Министерство цифровой трансформации

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Несмотря на войну, пространство „Дия.City“ продолжает активно расти. Это важный индикатор, что в Украине есть все условия для эффективного ведения бизнеса. Сегодня уже 500 компаний являются резидентами пространства», — говорится в сообщении.

Кто присоединился за последнее время

  • Nanit Robot — стартап, разрабатывающий edtech-hardware для детей и взрослых. Их цель — развивать креативность и инженерные навыки.
  • Avenga — это глобальная ИТ-консалтинговая и инжиниринговая платформа, насчитывающая более 30 офисов в мире и создающая технологические решения в фармацевтической, медико-биологической, страховой, финансовой и автомобильной отраслях.
  • EasyPay — один из крупнейших небанковских операторов платежных и финансовых сервисов в Украине, позволяющий производить платежи offline и online и через мобильные приложения.
  • Mate Academy — онлайн-академия ИТ-профессий.
  • Sensorama Lab — компания иммерсивных технологий, специализирующаяся на создании приложений виртуальной и дополненной реальностей, 3Д-моделировании и анимации, производстве видео 360°.
  • Let's Enhance — украинский AI-стартап, разрабатывающий платформу для обработки изображений с помощью нейронных сетей — Claid.

Читайте также: Nokia присоединилась к Дия.City

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что за год работы налогового пространства для ИТ-компаний «Дия.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

С 8 февраля 2022 г. в Украине заработал специальный правовой режим «Дия.City», который разработан для развития IT-отрасли.​

Участие в «Дия.City» позволяет компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал. %.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дия.City» должна составлять €1200 в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 15:00
#
Я смотрю эта цифровая шелуха разрастается вместе с коррупцией рогатых оскароносных чертей. Одно другому не мешает.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами