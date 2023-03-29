К «Дия.City» уже присоединились 500 компаний

К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дия.City» уже присоединились 500 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«Несмотря на войну, пространство „Дия.City“ продолжает активно расти. Это важный индикатор, что в Украине есть все условия для эффективного ведения бизнеса. Сегодня уже 500 компаний являются резидентами пространства», — говорится в сообщении.

Кто присоединился за последнее время

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— это глобальная ИТ-консалтинговая и инжиниринговая платформа, насчитывающая более 30 офисов в мире и создающая технологические решения в фармацевтической, медико-биологической, страховой, финансовой и автомобильной отраслях. EasyPay — один из крупнейших небанковских операторов платежных и финансовых сервисов в Украине, позволяющий производить платежи offline и online и через мобильные приложения.

— один из крупнейших небанковских операторов платежных и финансовых сервисов в Украине, позволяющий производить платежи offline и online и через мобильные приложения. Mate Academy — онлайн-академия ИТ-профессий.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что за год работы налогового пространства для ИТ-компаний «Дия.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

С 8 февраля 2022 г. в Украине заработал специальный правовой режим «Дия.City», который разработан для развития IT-отрасли.​

Участие в «Дия.City» позволяет компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал. %.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дия.City» должна составлять €1200 в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.