В Минфине не видят валютных рисков в Украине в этом году

Украина максимально приблизилась к покрытию бюджетных нужд на этот год. Если международные партнеры выполнят обязательства, то страна сможет профинансировать потребности. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

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В ходе встречи с членами ЕБА Марченко отметил, что благодаря поддержке партнеров, спрос и предложение валюты выглядят стабильно. Так что министр не видит валютных рисков.

Он подчеркнул, что была проведена колоссальная работа и, как результат, согласована программа поддержки от МВФ на четыре года, хотя дискуссии были непростыми.

Новая программа МВФ отличается от предыдущих

По словам Марченко, программа отличается от предыдущих, ведь впервые МВФ ввел программу для находящейся в состоянии войны страны.

В ближайшее время ожидается финальное решение Совета директоров фонда по программе расширенного финансирования. Первый же транш финансирования от МВФ ожидается уже весной.

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Два этапа

Министр сообщил, что в программе предусматривается два этапа — во время военного положения и направлен на восстановление.

На первом этапе предусматриваются меры фискально-монетарного характера, второй включает в себя изменения и реформы по восстановлению и интеграции в ЕС.