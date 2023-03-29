13-я попытка: Фонд гарантирования снова продает столичный ТРЦ «Магеллан»

Торги пройдут 12 апреля в системе «Prozorro.Продажи».

Одним лотом на продажу выставлено:

Торгово-развлекательный центр «Магеллан», площадью более 28,5 тыс. кв.м, расположенный по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б;

права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.

имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв. м, что находится в с. Крупец Хмельницкой области и система охранно-тревожной сигнализации.

Начальная цена лота составляет 790,95 млн грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «МР Банк».

Ликвидация российских банков

После вторжения РФ в Украину Нацбанк принял решение ликвидировать все банки, имеющие российский капитал. Речь идет о «Международном резервном банке» (МР Банк) — это бывшая «дочка» Сбербанка в Украине. 100% банка принадлежит ПАО «Сбербанк России».

Также лицензии лишили Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд гарантирования вкладов 18 марта начал выплачивать деньги украинцам, которые держали деньги в Проминвестбанке.