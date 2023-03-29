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29 марта 2023, 15:33 Читати українською

13-я попытка: Фонд гарантирования снова продает столичный ТРЦ «Магеллан»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снова выставил на аукцион активы неплатежеспособного «МР Банка» (ранее — «Сбербанк»), включающие дебиторскую задолженность и объекты недвижимости, в частности — торгово-развлекательный центр «Магеллан» в Киеве. Как сообщает пресс-служба Фонда, это будет уже 13-я попытка продать актив.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снова выставил на аукцион активы неплатежеспособного «МР Банка» (ранее — «Сбербанк»), включающие дебиторскую задолженность и объекты недвижимости, в частности — торгово-развлекательный центр «Магеллан» в Киеве.
Фото: focus.ua

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Что известно

Торги пройдут 12 апреля в системе «Prozorro.Продажи».

Одним лотом на продажу выставлено:

  • Торгово-развлекательный центр «Магеллан», площадью более 28,5 тыс. кв.м, расположенный по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б;
  • права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.
  • имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв. м, что находится в с. Крупец Хмельницкой области и система охранно-тревожной сигнализации.

Начальная цена лота составляет 790,95 млн грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «МР Банк».

Ликвидация российских банков

После вторжения РФ в Украину Нацбанк принял решение ликвидировать все банки, имеющие российский капитал. Речь идет о «Международном резервном банке» (МР Банк) — это бывшая «дочка» Сбербанка в Украине. 100% банка принадлежит ПАО «Сбербанк России».

Также лицензии лишили Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд гарантирования вкладов 18 марта начал выплачивать деньги украинцам, которые держали деньги в Проминвестбанке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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