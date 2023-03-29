США стали самым крупным поставщиком нефти в ЕС. Доля РФ сократилась до 4%

С начала 2022 года импорт нефти в Европейский Союз претерпел серьезные изменения. В настоящее время США стали крупнейшими поставщиками нефти в ЕС — они импортируют 18% от общего количества, а вот доля России сократилась с 31% до 4%. Об этом сообщает Eurostat.

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К февралю 2022 года от 24% до 31% общего объема импортной нефти Евросоюза (40−50 млн баррелей в месяц) уходили из России.

США тогда занимали второе место с долей 10−13% (19−21 млн баррелей).

Норвегия и Казахстан поставляли примерно так же, их доля составляла 8−14%. Далее следовали Ирак (7−12%), Ливия и Великобритания (по 5%).

Изменение ситуации

Ситуация начала меняться после полномасштабного вторжения России в Украину, а именно с весны 2022 года. К концу года российский импорт сократился до 7,6 млн баррелей в месяц (4% общего импорта), что связано с эмбарго на импорт морской сырой нефти из РФ.

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Уменьшение импорта из РФ удалось компенсировать поставками нефти из других стран.

В декабре 2022 года крупнейшими поставщиками сырой нефти были:

США — 34,5 млн баррелей (18% от общего импорта, на 6 процентных пунктов больше против последнего квартала 2021 года),

Норвегия — 32,9 млн баррелей (17% от общего объема импорта, +7 п.п.).

Импорт из Ливии и Великобритании вырос на 2 п.п. и 4 п.п. соответственно. Импорт из Казахстана и Ирака остался на том же уровне или незначительно вырос, как сравнить с последним кварталом перед войной.