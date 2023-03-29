Курс валют на 29 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 29 марта, курс доллара на наличном рынке снизился на 20 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 20 копеек в покупке, а в продаже — на 15 копеек. Курс евро снизился на 14 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,27 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−38,00, евро — 40,75−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,57−39,97 грн/евро.

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