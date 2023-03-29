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29 марта 2023, 13:24 Читати українською

Meta (Facebook) Цукерберга урежет бонусы части сотрудников

Meta Platforms планирует сократить бонусы части сотрудников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю памятку компании, разосланную менеджерам. Это решение продолжит политику компании, направленную на сокращение расходов.

Meta Platforms планирует сократить бонусы части сотрудников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю памятку компании, разосланную менеджерам.
Фото: depositphotos

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Что известно

По данным издания, бонусы в 2023 году урежут сотрудникам, работа которых оценивается как «соответствующая большинству ожиданий» в 2023 году.

Коэффициент поощрения был снижен для них с 85% до 65% от заработной платы. Помимо этого, они могут рассчитывать на меньшее число акций с ограниченным обращением, полученных в качестве поощрения. Речь идет о выплатах и акциях, которые сотрудники должны получить в марте 2024 года.

«Мы понимаем, что это значительные изменения, которые могут разочаровать некоторых сотрудников. Однако они согласуются с нашим стремлением поддерживать высокую производительность в компании», — говорится в документе.

Кроме того, Meta решила также чаще проводить оценку работы сотрудников — не единожды, как сейчас, а дважды в год.

В середине февраля WSJ со ссылкой на осведомленные источники писала, что такую оценку получили примерно 10% сотрудников Meta. В Meta есть пять возможных оценок, указывало издание, и «соответствует большинству» — вторая снизу. Источники газету уточняли, что самая низкая — «соответствует части» — встречается редко.

Напомним

В феврале основатель Meta Марк Цукерберг объявил о начале «года эффективности» в компании. В марте Bloomberg сообщил о планах Meta в ближайшее время уволить тысячи сотрудников. Менее полугода назад компания уже сократила 13% штата для снижения расходов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
29 марта 2023, 14:00
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