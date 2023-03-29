Walt Disney приступила к процессу увольнения 7000 человек, чтобы поставить под контроль расходы и создать более «упорядоченный» бизнес, сообщил Reuters со ссылкой на письмо гендиректора компании Боба Айгера сотрудникам.
Walt Disney начала увольнения 7000 человек в рамках «упорядочивания» бизнеса
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Что известно
О планах уволить 7000 человек, чтобы сэкономить $5,5 млрд, компания объявила в феврале. Сейчас будет уволена часть из них, в апреле произойдет «сокращение еще нескольких тысяч сотрудников», финальный раунд увольнений начнется до начала лета.
Информированный источник сообщил агентству, что увольнения затронут несколько основных подразделений компании, в том числе Disney Entertainment и Disney Parks, а также корпоративное руководство. Увольнения на кабельном спортивном телеканале ESPN состоятся позднее.
В рамках процесса увольнений Disney ликвидирует свое подразделение, занимающееся созданием метавселенной, уточнила The Wall Street Journal.
Источники издания отметили, что перед подразделением, возглавляемым бывшим руководителем отдела потребительских товаров компании Майком Уайтом, ставилась задача найти способы рассказывать интерактивные истории в новых технологических форматах с использованием обширной библиотеки интеллектуальной собственности Disney.
Сейчас, по их словам, все из примерно 50 членов команды потеряли работу. Сам Уайт остается в Disney, хотя неясно, какой будет его новая должность.
Disney находится под давлением инвесторов, требующих сокращения второстепенных предприятий. В прошлом году компания наняла консультантов из McKinsey & Co., чтобы помочь найти возможности для сокращения расходов.
Комментарии - 8
звільнити 7000 осіб, щоб заощадити $5,5 млрд — это означает что каждый из них получал примерно 780 000 долларов в год.
вот так и проедаются компании…
«Інформоване джерело повідомило агентству, що звільнення торкнуться кількох основних підрозділів компанії, у тому числі Disney Entertainment та Disney Parks, а також корпоративне керівництво»
не говорится о закрытии Парков . именно о сокращении людей.