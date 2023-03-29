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29 марта 2023, 11:43 Читати українською

Walt Disney начала увольнения 7000 человек в рамках «упорядочивания» бизнеса

Walt Disney приступила к процессу увольнения 7000 человек, чтобы поставить под контроль расходы и создать более «упорядоченный» бизнес, сообщил Reuters со ссылкой на письмо гендиректора компании Боба Айгера сотрудникам.

Walt Disney приступила к процессу увольнения 7000 человек, чтобы поставить под контроль расходы и создать более «упорядоченный» бизнес, сообщил Reuters со ссылкой на письмо гендиректора компании Боба Айгера сотрудникам.► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахО планах уволить 7000 человек, чтобы сэкономить $5,5 млрд, компания объявила в феврале.
Фото: kapital.kz

► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

О планах уволить 7000 человек, чтобы сэкономить $5,5 млрд, компания объявила в феврале. Сейчас будет уволена часть из них, в апреле произойдет «сокращение еще нескольких тысяч сотрудников», финальный раунд увольнений начнется до начала лета.

Информированный источник сообщил агентству, что увольнения затронут несколько основных подразделений компании, в том числе Disney Entertainment и Disney Parks, а также корпоративное руководство. Увольнения на кабельном спортивном телеканале ESPN состоятся позднее.

В рамках процесса увольнений Disney ликвидирует свое подразделение, занимающееся созданием метавселенной, уточнила The Wall Street Journal.

Источники издания отметили, что перед подразделением, возглавляемым бывшим руководителем отдела потребительских товаров компании Майком Уайтом, ставилась задача найти способы рассказывать интерактивные истории в новых технологических форматах с использованием обширной библиотеки интеллектуальной собственности Disney.

Сейчас, по их словам, все из примерно 50 членов команды потеряли работу. Сам Уайт остается в Disney, хотя неясно, какой будет его новая должность.

Disney находится под давлением инвесторов, требующих сокращения второстепенных предприятий. В прошлом году компания наняла консультантов из McKinsey & Co., чтобы помочь найти возможности для сокращения расходов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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0
gorobezus
gorobezus
29 марта 2023, 11:57
#
Начало конца
+
0
yarg
yarg
29 марта 2023, 12:05
#
Конец раздутых штатов…
звільнити 7000 осіб, щоб заощадити $5,5 млрд — это означает что каждый из них получал примерно 780 000 долларов в год.
вот так и проедаются компании…
+
0
Moonlighter
Moonlighter
29 марта 2023, 12:25
#
Не совсем так. Тут речь не только про зарплаты, а про расходы на целые направления и второстепенный бизнес. В Walt Disney работает больше 200 000 сотрудников, как ты себе представляешь такие зарплаты?)
+
0
yarg
yarg
29 марта 2023, 12:32
#
Хорошие большие зарплаты.
«Інформоване джерело повідомило агентству, що звільнення торкнуться кількох основних підрозділів компанії, у тому числі Disney Entertainment та Disney Parks, а також корпоративне керівництво»

не говорится о закрытии Парков . именно о сокращении людей.
+
0
gorobezus
gorobezus
29 марта 2023, 12:44
#
На самом деле шоу-биз деградировал до такой степени, что будущее оного весьма незавидное. Назовите хотя бы пару премьер прошлого года. Не можете? И я тоже. Причем подобная ситуация не только с фильмами. То же и с музыкой и играми.
+
+12
yarg
yarg
29 марта 2023, 12:57
#
Деградировал ? по сравнению с чем ? с 80-ми годами ? и хитом «поутру надев трусы — не забудьте про часы» ?

+
0
Moonlighter
Moonlighter
29 марта 2023, 13:27
#
«Деградировал» наверное имеется в виду, что за последние несколько лет не снял ни один кассовый анимационный хит, снимаете такие перлы как Sneakerella, уничтожил киновселенную Марвел и Стар Ворс и т. д. Раньше продукты Диснея были эталоном качества, сейчас же студия снимает 90% мусора для подписки Дисней +
+
0
yarg
yarg
29 марта 2023, 13:38
#
Ок. напомните — какие хиты снял дисней в 90-е ?
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