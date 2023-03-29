«Гуру рынка» Ларри Макдональд предсказал обвал акций в следующие 2 месяца

«Гуру рынка» Ларри Макдональд заявил, что фондовый рынок, вероятно, ждет резкая распродажа в течение 60 дней из-за того, что на фоне роста кредитного риска инвесторы продолжают сосредотачиваться на таких «причудах», как искусственный интеллект, пишет Business Insider.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвесторов привлекают рыночные причуды, такие как искусственный интеллект, и они пренебрегают потерями банков, поскольку повышение ставки Федеральной резервной системой обрушило цены на долговые бумаги.

«Это огромные скрытые потери. Наш 21 ведущий индикатор системного риска указывает на самую высокую вероятность краха или резкого падения в следующие 60 дней. Это самая высокая вероятность со времен пандемии», — сказал он.

Например, Nasdaq, который в этом году превзошел по росту S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, игнорирует этот кредитный риск.

Аналогичная картина случалась и раньше, когда инвесторы в акции не могли оценить риски достаточно рано, как это делают другие.

«Происходит следующее: когда приходит шок, кредитные рынки начинают учитывать риск, а акции — нет и они сосредотачиваются на таких вещах, как ИИ или „революция доткомов“ в 90-х», — отметил он.