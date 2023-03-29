Apple запустила сервис оплаты в рассрочку Pay Later

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Что известно

О запуске Pay Later было объявлено еще на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в прошлом году, изначально предполагалось, что сервис станет доступен одновременно с iOS 16 (вышла в сентябре 2022 года). Однако позже Apple заявила, что откладывает релиз из-за технических трудностей.

Pay Later позволяет пользователям тратить на покупки от $50 до $1000, но платить за них позже — возместить эту сумму можно четырьмя платежами в течение шести недель без дополнительных штрафов или процентов. Когда придет время внести платеж, сервис пришлет уведомление.

Где доступен сервис

Pay Later доступен в приложении Apple Wallet на устройствах iPhone (с iOS 16.4) и iPad (с iPadOS 16.4) и пока только в США. Однако воспользоваться Pay Later уже пока смогут не все — доступ к сервису пока получили только некоторые«выбранные случайным образом» пользователи, заявили в компании.