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29 марта 2023, 10:10 Читати українською

США обвинили Бенкмана-Фрида в подкупе китайских чиновников на $40 миллионов

США обвинили бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бенкмана-Фрида в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам, говорится в обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена, пишет Financial Times .

США обвинили бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бенкмана-Фрида в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам, говорится в обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена, пишет Financial Times .►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорят прокурорыПрокуроры утверждают, что Бенкман-Фрид отправил взятку в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами страны.
Фото: psm7.com

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят прокуроры

Прокуроры утверждают, что Бенкман-Фрид отправил взятку в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами страны. Счета связаны с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

Новое обвинение во взяточничестве было добавлено к двенадцати пунктам обвинения, с которыми уже столкнулся бывший глава FTX, чья биржа потерпела крах в ноябре прошлого года.

Бенкман-Фрид был первоначально обвинен в восьми уголовных преступлениях в декабре после экстрадиции из своего дома на Багамах.

В прошлом месяце прокуратура расширила дело, включив в него обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

Согласно последнему обвинительному выводу, Бенкман-Фрид испытал множество методов, чтобы разморозить счета, связанные с Alameda Research, в том числе нанявший адвокатов для лоббирования интересов компании в Китае.

Кроме того, Бенкман-Фрид пытался использовать личную информацию нескольких лиц, не связанных с FTX или Alameda, в попытке перевести средства и обойти приказы о замораживании, введенные китайскими властями, утверждает прокуратура.

В обвинительном заключении утверждается, что после нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета Бенкман-Фрид направил многомиллионную взятку.

Согласно обвинительному заключению, по указанию Бенкмана-Фрида один сотрудник Alameda направил инструкции по криптографическим платежам по крайней мере для части выплаты взятки другим сотрудникам Alameda.

Напомним

В ноябре FTX подала заявление о банкротстве, заявив, что не может полностью выплатить клиентам средства, внесенные ими на биржу. Новый генеральный директор FTX Джон Рей сказал, что его приоритетом является возврат активов клиентам FTX.

Прокуратура обвинила 31-летнего Бенкмана-Фрида в краже миллиардов долларов средств клиентов FTX, чтобы покрыть убытки в Alameda Research и в получении десятков миллионов долларов незаконных политических пожертвований, чтобы получить влияние в Вашингтоне.

Бенкман-Фрид отрицает свою вину и делает все возможное, чтобы не попасть в тюрьму в планируемое на 2 октября судебное разбирательство дела о мошенничестве.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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