Новая почта будет бесплатно возвращать товар, который не подошел покупателю

Новая почта запустила сервис «Легкий возврат». Он позволяет бесплатно вернуть продавцу посылку с не подошедшим товаром в течение 14 дней после получения. Об этом сообщается на сайте Новой почты.

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Что известно об услуге

В компании подчеркнули, что производят только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно нужно связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.

Сервис «Легкий возврат» доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете на сайте. Возвратить бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. А для возвращения грузовых отправлений действуют обычные тарифы.

Вернуть товар можно в течение 14 дней после его получения, предварительно согласовав это с продавцом. Товар обязательно должен иметь фирменную упаковку, товарный вид и со всеми бирками.