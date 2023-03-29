Новая почта запустила сервис «Легкий возврат». Он позволяет бесплатно вернуть продавцу посылку с не подошедшим товаром в течение 14 дней после получения. Об этом сообщается на сайте Новой почты.
Новая почта будет бесплатно возвращать товар, который не подошел покупателю
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Что известно об услуге
В компании подчеркнули, что производят только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно нужно связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.
Сервис «Легкий возврат» доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете на сайте. Возвратить бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. А для возвращения грузовых отправлений действуют обычные тарифы.
Вернуть товар можно в течение 14 дней после его получения, предварительно согласовав это с продавцом. Товар обязательно должен иметь фирменную упаковку, товарный вид и со всеми бирками.
Однако сервис может быть недоступен, если за посылкой были заказаны услуги «Переадресация», «Возвращение» или продавец заблокировал такую возможность. Также некоторые товары не подлежат возврату в соответствии с законодательством, например белье, купальники, лекарства
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