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29 марта 2023, 8:45 Читати українською

Новая почта будет бесплатно возвращать товар, который не подошел покупателю

Новая почта запустила сервис «Легкий возврат». Он позволяет бесплатно вернуть продавцу посылку с не подошедшим товаром в течение 14 дней после получения. Об этом сообщается на сайте Новой почты.

Новая почта запустила сервис «Легкий возврат».
Фото: pmg.ua

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Что известно об услуге

В компании подчеркнули, что производят только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно нужно связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.

Сервис «Легкий возврат» доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете на сайте. Возвратить бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. А для возвращения грузовых отправлений действуют обычные тарифы.

Вернуть товар можно в течение 14 дней после его получения, предварительно согласовав это с продавцом. Товар обязательно должен иметь фирменную упаковку, товарный вид и со всеми бирками.

Однако сервис может быть недоступен, если за посылкой были заказаны услуги «Переадресация», «Возвращение» или продавец заблокировал такую возможность. Также некоторые товары не подлежат возврату в соответствии с законодательством, например белье, купальники, лекарства и т. д.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+13
bonv
bonv
29 марта 2023, 10:28
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