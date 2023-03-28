НБУ определил критерии для финучреждений для бронирования сотрудников во время мобилизации

Национальный банк определил критерии отнесения участников финансового рынка к учреждениям, имеющим важное значение для отрасли национальной экономики, применяемой для рынка финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соответствующее решение принято во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

О чем идет речь

Как известно, Кабинет Министров определил механизм бронирования военнообязанных во время действия военного положения, работающих, среди прочего, на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период (далее — критически важные).

Так, учреждение для определения его критически важное должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения для отрасли национальной экономики.

Соответственно, Национальный банк определил критерий важного значения для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества, которое будет применяться на рынке финансовых услуг.

Каким отраслевым критериям должен отвечать участник финансового рынка

Учреждение может быть определено имеющим важное значение для финансового рынка, при условии, что оно есть:

системно важным банком;

страховщиком, отнесенным к 1 или 2 группе общественной важности, имеющей действующую лицензию на осуществление добровольного страхования жизни или обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, а также соблюдает норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рисковости операций страховщика, установленных законодательством Украины по вопросам регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений;

лизингодателем, являющимся участником банковской группы, в которой ответственное лицо-банк является системно важным, и у которого стоимость новых договоров финансового лизинга, заключенных за последний отчетный год, превышает 1 млрд гривен;

участником платежного рынка и его отнесены к системно важным или важным платежным системам, важным участникам платежных систем и важным технологическим операторам по результатам деятельности 2022 года;

юридическим лицом, получившим лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации и согласованию Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличных, которая в среднем за квартал выполняет инкассацию и перевозку наличных средств на сумму более 5 млрд гривен, в том числе средств государственных учреждений и осуществляет инкассацию не менее 1 000 торговых точек клиентов и не менее 1 000 банковских автоматов и/или программно-технических комплексов самообслуживания;

единым объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам;

юридическим лицом, предоставляющим услуги системно важным банкам, вспомогательным к платежным услугам, и ее деятельность напрямую связана с обслуживанием банковских автоматов, платежных терминалов, выполнением межбанковских платежных операций в объемах не менее 35% от количества соответствующих устройств/операций системно важного банка

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Как действовать участникам финансового рынка

Для определения их критически важных учреждений, регулирование деятельности которых осуществляется Национальным банком, а также провайдеры сервисов, обеспечивающих непрерывность работы финансовых учреждений, должны обратиться в НБУ.

При обращении они должны подать регулятору документы и предоставить информацию, подтверждающую их соответствие по меньшей мере трем из семи критериев, включая отраслевой.

По результатам рассмотрения обращение НБУ пришлет заявителю свое решение (в течение трех рабочих дней со дня его принятия).

Если учреждение будет признано критически важным для финансового рынка, оно должно предоставить в Нацбанк список военнообязанных работников для их бронирования.

После рассмотрения и проверки этого списка НБУ подаст его на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 76.

«Такие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 24 марта 2023 г. № 32 „Об утверждении Положения о порядке определения Национальным банком Украины юридических лиц, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период“, что вступает в силу с 29 марта 2023 года», — отметили в НБУ.