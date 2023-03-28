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28 марта 2023, 17:10 Читати українською

Стало известно, насколько вырастут цены на новые авто из-за Евро-7

Предложенные Европейским Союзом правила выбросов Евро-7 для транспортных средств усложнят жизнь автомобильной промышленности и поднимут цены на новые автомобили, не принося ожидаемой выгоды окружающей среде. Об этом заявила отраслевая лоббистская группа, сообщает Reuters.

Предложенные Европейским Союзом правила выбросов Евро-7 для транспортных средств усложнят жизнь автомобильной промышленности и поднимут цены на новые автомобили, не принося ожидаемой выгоды окружающей среде.
Фото: motorcar.com.ua

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Страны ЕС и законодатели должны в этом году обсудить предложенное законодательство, которое усилило бы ограничения на выбросы загрязняющих веществ автомобилями, включая оксиды азота.

Генеральный директор Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) Сигрид де Фриз сказала, что проект закона является «ярким примером» регулирования, которое придаст сложности и неопределенности, поскольку отрасль борется с «ключевыми решениями и инвестициями».

В то же время, это не принесет «экологических преимуществ, которые он, как утверждает», добавила де Фрис.

Насколько вырастут цены

По данным ACEA, стандарт Евро-7 поднимет цены на новые автомобили в среднем на 2 000 евро, что заставит многих людей оставлять старые загрязняющие модели вместо того, чтобы покупать новые транспортные средства.

Проблемы автопроизводителей

Некоторые производители автомобилей заявили, что Евро-7 заставит их инвестировать в технологии для моделей двигателей внутреннего сгорания, в то время когда они уже выделили десятки миллиардов евро на новые электромобили с нулевым уровнем выбросов (EV).

Ранее руководитель Skoda заявил, что чешскому автопроизводителю придется сократить 3 000 рабочих мест, если стандарт Евро-7 будет внедрен в его нынешнем виде.

Отметим, что Евро-7 должен вступить в силу в середине 2025 года для легковых автомобилей и в середине 2027 года для грузовиков и автобусов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
28 марта 2023, 17:31
#
Стандарти коштують грошей:))
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