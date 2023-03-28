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28 марта 2023, 15:06 Читати українською

Весенняя подзарядка депозитов: «Минфин» увеличил денежный приз за размещение вклада

«Минфин» вместе с банками — Глобус и Кредит Днепр иSportbank — продолжает «Весеннюю подзарядку депозитов». Денежный призовой фонд вырос до 165 тысяч гривен.

«Минфин» вместе с банками — Глобус и Кредит Днепр и Sportbank — продолжает «Весеннюю подзарядку депозитов».

Открывайте депозитный вклад от 50 тыс. грн, получите бонус от Минфина и шанс выиграть денежный приз: от 1 тыс. грн до 15 тыс. Можно открыть депозит во всех трех банках и утроить свои шансы на выигрыш!

Кроме того, можно выиграть билеты на нашу конференцию об инвестициях «Жить на проценты» и любой курс обучения от Академии «Минфин».

Акция продлится с 1 марта по 30 апреля. Все детали об акции можно узнать на странице «Бонус к депозиту «.

Участвуйте в нашей весенней акции и заряжайте свой депозит на полную!

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
28 марта 2023, 15:08
#
Реклама рушій.
+
+45
jakiro
jakiro
28 марта 2023, 15:26
#
Ніфіга. Видерти потім звідти то треба ходити з тиждень. Не варто.
Один банк взагалі заставив писати заяву НАШО я забираю СВОЇ гроші!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 16:48
#
Днепр — это офисы)))
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 17:03
#
Так и заглох шаурма со своими 600к,которые освобождается от 19,5% налога.
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