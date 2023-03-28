Весенняя подзарядка депозитов: «Минфин» увеличил денежный приз за размещение вклада

«Минфин» вместе с банками — Глобус и Кредит Днепр и Sportbank — продолжает «Весеннюю подзарядку депозитов». Денежный призовой фонд вырос до 165 тысяч гривен.

Открывайте депозитный вклад от 50 тыс. грн, получите бонус от Минфина и шанс выиграть денежный приз: от 1 тыс. грн до 15 тыс. Можно открыть депозит во всех трех банках и утроить свои шансы на выигрыш!

Кроме того, можно выиграть билеты на нашу конференцию об инвестициях «Жить на проценты» и любой курс обучения от Академии «Минфин».

Акция продлится с 1 марта по 30 апреля. Все детали об акции можно узнать на странице «Бонус к депозиту «.

Участвуйте в нашей весенней акции и заряжайте свой депозит на полную!