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28 марта 2023, 13:38 Читати українською

Нафтогаз рассчитывает усилить сотрудничество с Европой по вопросам хранения и добычи газа

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает усилить сотрудничество с европейскими партнерами по хранению газа в подземных газохранилищах и добыче газа. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает усилить сотрудничество с европейскими партнерами по хранению газа в подземных газохранилищах и добыче газа.
Фото: naftogaz.com

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«Наша цель — укрепить сотрудничество с европейскими партнерами по вопросу хранения их резервов газа в украинских подземных газохранилищах и запустить совместные проекты по добыче газа в Украине», — сказал Чернышев.

По его словам, темы хранения и добычи газа, видения развития нефтегазового сектора Украины и опыт прохождения отопительного сезона в условиях полномасштабной войны запланированы для обсуждения на заседании Политического комитета НАТО.

«По итогам рассчитываю на углубление сотрудничества, важного для энергетической устойчивости как Украины, так и Европы», — добавил Чернышев.

Читайте также: Нефтегаз начал отключение от отопления в ряде областей

Визит Чернышева в Брюссель.

В рамках рабочего визита Алексея Чернышева в Брюссель запланированы встречи с:

  • Марошем Шефчовичем, вице-президентом Европейской комиссии по межинституционным отношениям;
  • Кадри Симсон, комиссаром ЕС по энергетике;
  • Оливером Варгеи, комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения;
  • Кристианом Бушой, депутатом Европарламента, председателем Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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