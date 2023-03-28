Нафтогаз рассчитывает усилить сотрудничество с Европой по вопросам хранения и добычи газа

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает усилить сотрудничество с европейскими партнерами по хранению газа в подземных газохранилищах и добыче газа. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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«Наша цель — укрепить сотрудничество с европейскими партнерами по вопросу хранения их резервов газа в украинских подземных газохранилищах и запустить совместные проекты по добыче газа в Украине», — сказал Чернышев.

По его словам, темы хранения и добычи газа, видения развития нефтегазового сектора Украины и опыт прохождения отопительного сезона в условиях полномасштабной войны запланированы для обсуждения на заседании Политического комитета НАТО.

«По итогам рассчитываю на углубление сотрудничества, важного для энергетической устойчивости как Украины, так и Европы», — добавил Чернышев.

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Визит Чернышева в Брюссель.

В рамках рабочего визита Алексея Чернышева в Брюссель запланированы встречи с: