Украина нуждается в $14 миллиардов на покрытие насущных нужд — Марченко

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Сколько нужно Украине

Марченко напомнил, что на прошлой неделе Всемирный банк провел оценку потерь Украины в результате российской агрессии и объявил, что потребность в восстановлении оценивается на уровне $411 млрд.

«Самые критические потребности на 2023 год составляют уже $14 миллиардов. Мы сейчас активно занимаемся поиском возможных источников, как нам профинансировать эту потребность», — сказал глава Минфина.

Он пояснил, что эта сумма необходима не только для восстановления жилья, социальной инфраструктуры, школ, больниц, детских домов, но и для восстановления бизнеса, создания условий для его работы.

Пять приоритетов для восстановления

Украина определила пять приоритетов для восстановления на этом этапе: энергетическая инфраструктура, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, — перечислил Марченко и остановился коротко на каждой позиции.

С октября прошлого года энергетическая инфраструктура Украины подверглась 14 ракетным атакам, повреждена почти половина электростанций, проинформировал Марченко, назвав это «энергетическим террором». В последнее время восстановлены ключевые возможности для поставки электроэнергии, но остается необходимость в ремонте уничтоженной инфраструктуры, отметил он.

По словам министра, в Украине «имеют риск быть заминированными» 250 тыс. кв. км — это больше территории Великобритании. На разминирование в этом году нужно не менее $400 млн.

За границу вынуждены были уехать 8,1 млн украинцев, 5,4 млн стали внутренними переселенцами. Многие беженцы хотят вернуться домой, но просто некуда.

«Критически важно найти возможность построить жилье, потребность оценивается в $1,9 млрд», — сказал Марченко.