Курс валют на 28 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке, а в продаже — на 9 копеек. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,50 грн. Евро покупают за 40,45 грн, а продают за 41,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,26, евро — 40,90−41,14 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,53−39,92 грн/евро.

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